‘Sağduyunun ve Vicdanın Sesi’ İzmir’de

Risale-i Nur’un naşiri efkârı olan Yeni Asya Gazetemizin 21 Şubat’ta başlayan bayi satışı kampanyası tanıtımları, İzmir’de metro duraklarının dijital raketlerinde yer alamaya devam ediyor.

17 ayrı durakta 50 dijital rakette 10 saniye süreyle gösterilen reklamlar Şubat atı boyunca devam edecek. Toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vicdanın ve Sağduyunun Sesi ile öne çıkan bu ilanatların ilk meyveleri alınmaya başlandı. Bir gazete bayisine gelen gazetelerimizin öğlen saatlerinde çoğunun satıldığı bilgisi verildi.

Nevşehir’de de devam ediyor

Yeni Asya’nın bayilerde yer almasını tanıtım çalışmaları kapsamında Nevşehir’de de bilboardlar ‘sağduyu’ ve ‘vicdan’ temalı Yeni Asya afişleriyle donatıldı. İl merkezindeki açık hava reklamlarıyla Nevşehirliliere seslenen Yeni Asya, kuruluşunun 49’ncu yılında ilkeli yayın anlayışını sürdürmeye devam ediyor.