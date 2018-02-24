‘Sağduyunun ve Vicdanın Sesi’ Yeni Asya: 49. yıl coşkusunu kutluyoruz...

21 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlayan gazetemizin 49. yıl coşkusu, Türkiye'nin her bölgesinden gelen okuyucularımızla birlikte Güneşli'deki tesislerimizde geniş katılımla kutlandı.

Programımızın periscope yayınını izlemek için tıklayınız: https://www.pscp.tv/yeniasya/1PlKQXlMbgBxE http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yeni-asya-nin-49-yili-antalya-da-kutlandi_454636 http://www.yeniasya.com.tr/gundem/izmir-de-49-yil-bulusmasi-yeni-asya-bir-okuldur_454535 http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sagduyunun-ve-vicdanin-sesi-izmir-de_454551 Fotoğraf: Murat Sayan Haber Merkezi

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