‘Sağduyunun ve Vicdanın Sesi’ Yeni Asya: 49. yıl coşkusunu kutluyoruz...

24 Şubat 2018, Cumartesi 19:48
21 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlayan gazetemizin 49. yıl coşkusu, Türkiye'nin her bölgesinden gelen okuyucularımızla birlikte Güneşli'deki tesislerimizde geniş katılımla kutlandı.
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