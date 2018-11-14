"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

14 Kasım 2018, Çarşamba 20:20
AKP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi üzerinde önerge verdi.

Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

Kabul edilen önergeye göre; terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek. Teklifin mevcut halinde bu süre 600 gün idi. 

Aynı önerge doğrultusunda, "terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm de metinden çıkarıldı.

AA

Etiketler: Sağlık, KHK
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere Bakanlar Kurulu, Brexit anlaşmasını onayladı

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ahlak'a dayanmayan hiçbir eğitim sistemi kalıcı değer üretemez

    Çavuşoğlu'ndan yeni Kaşıkçı açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

    'Çocuk için en iyi örnek, kitap okuyan anne, baba ve öğretmendir'

    TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için Türkiye'ye gelecek

    AP'den 'Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulansın' çağrısı

    Kurtulmuş'tan cami kürsüsünden aday adaylığını açıklayan imama: Hiçbir şekilde doğru bulmam

    Karaduman: Bu 28 Şubat anlayışıdır

    Çiftçiler mağdur ediliyor

    Ghika: Menbiç’te devriyeler çok başarılı

    Okullardan TÜYAP Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

    "Kendilerini dünyaya ve halkımıza daha çok rezil ettiler''

    İBB'den su fiyatlarında indirim açıklaması

    74 yıllık acı...

    İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan istifa kararı

    Yahudi yerleşimcilerin ırkçı saldırıları devam ediyor

    Prof. Dr. Timurkaynak'tan "merdiven'' tavsiyesi

    ABD’den açıklama: YPG ile ilişkimiz taktiksel

    'Milli Savunma Bakanımız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi'

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Gazze

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Atilla YILMAZ

    “Dünyada en fazla hayran olduğum kimse; Nur Risaleleri’ni okuyarak Nurcu olandır”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Genel

    Karaduman: Bu 28 Şubat anlayışıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    Genel

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.