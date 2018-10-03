Sağlık Bakanı Koca: Böyle süremez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin, "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak." dedi.

Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. AA

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