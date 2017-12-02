Sağlık Bakanlığı’nda kriz

Sağlık Bakanlığı ve AKP kulislerinde, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifasını sunduğu, Erdoğan’ın ‘Şu an zamanı değil. Zaten bir kabine revizyonu düşünüyoruz’ diyerek istifayı geri çevirdi iddia edildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nda bir süredir yaşanan atama krizi, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunmasına kadar gitti. Sağlık Bakanlığı ve AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanın istifasını, ‘Şu an zamanı değil’ diyerek geri çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakan Demircan’a, ‘Zaten bir kabine revizyonu düşünüyoruz, o zaman bakarız’ dediği de iddia edildi.

MİT’e gönderilen isimler geri dönüyor

Ahmet Demircan’ın bakanlık koltuğuna oturmasından bir ay sonra, 25 Ağustos 2017 tarihinde Olağanüstü Hal(OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın hem merkez hem de taşra teşkilatında önemli değişikliklere gidildi. Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırılarak bu kurumlar genel müdürlük olarak yeniden düzenlendi. Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin yürütülmesinden il sağlık müdürlerinin sorumlu olacağı yeni düzenlemede hastanelerin de başhekimler tarafından yönetilmesi öngörüldü. Bütün atamaların da en geç üç ay içinde, 25 Kasım’a kadar bitirilmesi gerekiyordu. Ancak atamalar bir türlü tamamlanamadı. Atamaların uzamasında MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı)’e gönderilen isimlerin geri dönmesi başta olmak üzere birçok sebep sayılıyor.

Birçok hastanenin de başhekimi ataması yapılamadı

Bu süreçte 61 ile sağlık müdürü atanırken Ankara’nın da aralarında bulunduğu 23 ile sağlık müdürü atanamadı. Birçok hastanenin de başhekimi ataması yapılamadı. Atamalar gereken yasal sürede tamamlanamayınca sürenin bitmesine bir gün kala, 24 Kasım tarihinde bir genelge çıkarılarak sözleşmelerin yeni atamalara kadar uzatıldığı duyuruldu. Ankara kulislerinde bir süredir, uzayan atamaların Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile AKP’nin il başkanlarını ve milletvekillerini karşı karşıya getirdiği konuşuluyordu. Kendi istedikleri isimlerin atanması için bakanlığın ve genel merkezin yolunu aşındıran il başkanları ile milletvekilleri, Sağlık Bakanı’nı Cumhurbaşkanı’na şikâyet etti. Kriz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmasına kadar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı şimdilik geri çevirdiği konuşuluyor.

Zam gelecek diye piyasada ilaç yok

İlaca zam kararı stokçuları harekete geçirdi. 19 Aralık 2017 tarihinden itibaren zam yapılacağının belli olmasından sonra eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, ilaç zamları ve yaşanan sıkıntı hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 19.12.2017 tarihinde ilaçlara zam uygulanacağını bildirdi. 962 ilaçta fiyat düşüşü beklenirken 915 kalem ilaçta ise zam bekleniyor. Yeni Mesaj’da yer alan habere göre zam ve fiyat düşüşüne 19 gün kaldı. Zam gelecek ilaçlar eczanelerde ve ecza depolarında bulunmuyor. Fiyatı düşecek ürünlerse tabi ki kolaylıkla bulunabiliyor. İlaç sektörünü ve hastaları zor bir 20 gün bekliyor.”

"Zam geleceği için ilaçların piyasada bulunamadığı" iddiaları hakkında açıklama