Sağlık Bakanlığı'nda operasyon: Emekli ve ihraç edilenler hakkında da gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndaki Gülen Hareketi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Aralarında emekli ve ihraç edilenlerin de olduğu bildirildi

Başsavcılıktan verilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 8'i ihraç edilen, 2'si emekli, 4'ü ise halen görev yapan 14 kişi hakkında, Gülen Hareketi ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartıldı.

Şu ana kadar şüphelilerden 7'si yakalanırken diğerlerinin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.