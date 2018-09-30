Sağlık Bakanlığı neden suskun?

Kırklareli CHP İl Genel Meclisi Üyesi Gürcan Kırım ve CHP Kırıklareli Çevre Komisyonu, Kırıklareli’nde 2011-2018 yılları arasında görülen kanser vak’alarına ilişkin rapor hazırladı.

Rapor, geçtiğimiz hafta Trakya’ya giderek ‘Trakya’da tarımın sorunları ve çözüm teklifleri programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da sunuldu. Raporda, Trakya’da kanserin sebepleri, köylülerin artık üretim yapamaz hale geldiği, Ergene havzasındaki kirlilik ve daha birçok sorunu ele alıyor. Trakya için en büyük sorun haline gelen kanser vak’alarının yaşanmaması için de çözüm teklifleri sıralanırken Sağlık Bakanlığı’nın kanserojen kimyasallarla ilgili yaptığı çalışmaların neden açıklanmadığı da soruldu. Raporda ilk olarak Trakyalıların yüzde 90’ının kanser adayı olduğu vurgulandı. Ayrıca Trakya bölgesinin kalbi Ergene Nehri için de birçok araştırmaya yer verildi.