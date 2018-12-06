Sağlık yasası AYM yolunda

OHAL’de ihraç edilen ya da güvenlik soruşturmasına takılan doktorların çalışmasına kısıtlama getiren düzenleme yürürlükte.

Sağlık yasası ne getiriyor?

Yapılan değişikliklere rağmen muhalefet ve doktorlar tepkili. CHP Anayasa Mahkemesi’ne gidecek. Sağlıkla ilgili düzenlemeyi başından beri yakından izleyen CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, “Resmî Gazete’de yayımlanan metin, hükümetin sağlıkta iflâsının tescilidir” diyor. Şeker, tıp fakültelerinden yeni mezunlar için öngörülen ‘mecburi hizmet’in ‘büyük bir hak ihlali’ne kurban verildiğini öne sürüyor. Ali Şeker, “Devlet, güvenlik soruşturmalarını gerekçe gösterip kendisinin istihdam etmediği genç doktorları 450 gün boyunca kimsenin istihdam edemeyeceğini öngörüyor. İnsan hakkı ve bilim hakkı ihlâlidir. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” diyor.

Kabul edilemez hükümler var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, düzenlemede yapılan değişikliklerin insan hakkında, bilime inanan kimseyi tatmin etmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Sadece doktorların çalışmasına kısıtlama getiren hükmün değil, yasadaki diğer hükümlerin de kabul edilemez olduğunu belirten Adıyaman, “Hekimlerin çalışma hakkını engelleyen, meslek örgütünün yetkilerini ortadan kaldıran, akademik bağımsızlığı ihlal eden ve sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyen düzenlemenin ortadan kaldırılması için gerekli her türlü çabayı sürdüreceğiz” diyor.