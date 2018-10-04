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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sağlıkçılar: Artık yeter!

04 Ekim 2018, Perşembe 01:25
İstanbul’da hastane odasından saldırı sonucunda ölen doktor ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Biz defalarca önlemler acil olarak alınmalı, sağlıkta şiddet cinayete dönüştü diyerek, uyarılarda bulunmuştuk. Ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi geçmişte yaşanan vahşetler de birkaç gün kınama ve taziye mesajları ile geçiştirilip unutulanlar kervanına katıldı” dedi.

Bu cinayetin ne ilk olduğunu ne de son olacağına dikkat çeken Kahveci “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözü siyasilerin işlerine geldikleri zaman kullandıkları bir cümle olmaktan çıkıp, gerekenler yapılsaydı bugün bunlar yaşanmayabilirdi. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet sadece televizyonlarda verildiği zaman saldırganların tutuklandığı tuhaf bir adalet anlayışı hâkim olmasaydı bugün başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Bir doktorumuz daha bir cinayete kurban verdik. İlk olmadı ne yazık ki böyle devam ederse sonda olmayacak. Bu vahşet düzeni gerekli önlemler ve ağır yaptırımlar olmaz ise sürüp gidecek” diye konuştu.  

Bakanlık göreve 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir diğer isim de Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın oldu. Taşkın ise açıklamasında şunları dedi: "Gün geçmiyor ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberi duymayalım. Olağan hâle gelen ve vatandaşlar tarafından artık hayatın bir parçası gibi algılanan bir durumla karşı karşıyayız. Son derece ürkütücüdür. Hasta memnuniyetini ön plana alıp çalışanların memnuniyetini hiç dikkate almayan Sağlık Bakanlığı, hastanelerde öldürülen, darp edilen, haksız yere yalan ve iftiralarla disiplin soruşturmalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır." Sorunun çözümünün eğitimden geçtiğini belirten Taşkın sözlerini şöyle tamamladı: "Sağlık çalışanları ağır koşullar altında çalışmakta, fiziksel ve psikolojik baskılara maruz kalmakta ve hayatlarını kaybedebilmektedir. Sağlık camiasına karşı olumsuz algının kökten değiştirilmesi için toplumun eğitilmesi gerekmektedir. Bakanlık bu konuyla ilgili alt yapı çalışmalarını yaparak önlem almalıdır."

Fatih Karagöz - Ankara 

Etiketler: sağlık, şiddet
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