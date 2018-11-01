Sağlıkla ilgili yasa teklifine MAZLUMDER’den tepki: Derhal geri çekilmeli

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) yönetimi sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla AKP’nin sağlıkla ilgili yasa tasarısını eleştirdi ve derhal geri çekilmesini istediklerini belirtti.

KHK’lı doktorlara bir darbe daha MAZLUMDER’in twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Bazı Ak Parti milletvekilleri tarafından sağlıkla ilgili düzenlemeler içeren bir yasa teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Teklifin 5. maddesi tabipler ve diş tabipleri açısından masumiyet ilkesini yok saymakta olup başta çalışma hakkı ağır insan hakkı ihlâllerine zemin oluşturmaktadır. Teklif yasalaşırsa iltisak, irtibat gibi soyut tanımlamalar ve idari kararlarla mahkeme kararı dahi aranmaksızın ilgili tabiplerin hakları ihlal edilecektir. MAZLUMDER olarak, bu girişimi kabul etmediğimizi ve teklifin derhal geri çekilmesini talep ettiğimizi vurgularız.” İstanbul – Ülker Yılmaz Caba

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.