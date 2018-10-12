Sağlıklı gıda üretimi önemli

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, ülkemizde ve dünyada en önemli konulardan birinin toplumun sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, ülkemizde ve dünyada en önemli konulardan birinin toplumun sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu belirterek, “Günümüzde sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için dünya ülkeleri bütçelerinden çok ciddî maddî kaynak ayırıyor” dedi. Gıda üretiminin önemli bölümünü oluşturan hayvanlardan elde edilen hayvansal ürünlerin teşkil ettiğini ifade eden Gözet, bu ürünlerin insan sağlığının korunması ve hayatının düzenli bir şekilde devam ettirilebilmesi için en zarurî gıda maddeleri olduğunu söyledi. Gözet, “Hayvanlardan elde edilen ürünlerin tüketilebilir seviyede olabilmesinin yolu, sağlıklı bir şekilde üretime hazırlanmasından geçiyor.

Biz Veteriner Hekimler, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi, veteriner halk sağlığı, gıda güvenliği ve hayvan refahı konularında köklü bir meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahibiz. Hal böyleyken, mesleğimiz, meslektaşlarımız yıllardır kamuda sürekli dışlanmaktadır ve dışlanmaya çalışılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nda Veteriner Hekimlere yönetimlerde yetki verilmemekte karar aşamalarından, kanun, yönetmelik gibi yasal kuralların hazırlanmasından uzak tutulmaya çalışılan meslek haline getirildik. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

HASTANELERE DEĞİL KORUYUCU HEKİMLİĞE ÖNEM VERMELİYİZ

Ülkemizin son dönemdeki en önemli sorunlarından birinin sağlık alanında yapılan harcamaların bütçeyi etkilemesi ve ülke ekonomisini zor durumda bırakması olduğunu da söyleyen Gözet, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hayvan sağlığı ve insan sağlığı için her yıl milyarlarca Türk lirası, Euro ve Dolar harcıyoruz. İnsan ve hayvan sağlığının korunması ve kollanması meselesi hastanelerin yapımından ilâç firmalarına ödenen devasa paralardan daha önemlidir, önemli olmalıdır.

Hayvan sağlığını koruyarak sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi yapabiliriz. Ve insanımızın hastane kapılarında doktor kuyruklarında beklemesinin önüne geçebiliriz. Çünkü insan sağlığının korunmasının en önemli noktalarından bir tanesi sağlıklı ve güvenilir gıda ürünleri ile beslenmesidir. Yılda 100 Milyar TL’den fazla insan sağlığına ve 10 Milyar TL’den fazla para devletimizde kasasında kalır. Ve bu parayı eğitime, ulaşıma, teknolojiye yatırım olarak değerlendirebiliriz.”

Ankara - Ahmet Terzi