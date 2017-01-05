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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Sahi bir Adil Öksüz vardı...

05 Ocak 2017, Perşembe 14:49
Gazeteci yazar Fehmi Koru, Reina saldırganının bulunamaması ile 15 Temmuz darbesinden sonra yaşananları karşılaştırdığı yazısında "Reina’yı basıp 39 kişiyi öldüren cani de, korkarım ki, Adil Öksüz’e dönecek…" dedi.

Fehmi Koru'nun http://fehmikoru.com/ sitesinde yayanlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Hatırlatınca rahatsız olanlar var, ama gerçek: 15 Temmuz gecesi darbenin planlandığını öğrendiğimiz ‘Akıncı Üssü’nde gözaltına alınmış ve serbest bırakılmış bir Adil Öksüz vardı; sonradan kendisinin generaller-üstü bir konumda olduğunu ve darbeyi yönetmek üzere üste bulunduğunu öğrenmiştik.

O gün bugündür sırra kadem bastı Adil Öksüz…

“Ne oldu Adil Öksüz’e?” diye soramıyoruz bile…

Bulunsa.. yakalansa.. teslim olsa.. bir yerlerden “Ben burdayım” dese.. ağzından çıkacak iki lâf, 15 Temmuz gecesinin planlama safhası ve kimlerin çekirdek kadroda görev aldığı hakkında en sağlıklı bilgilere ulaşılmasını getirecek…

Adam ortada yok.

Sanki yer yarıldı, içine girdi.

Reina’yı basıp 39 kişiyi öldüren cani de, korkarım ki, Adil Öksüz’e dönecek…

Hakkında her şeyi biliyoruz adamın: Ne zaman ülkemize geldi.. gelince nereye gitti.. İstanbul’a geliş tarihi.. nerede kaldı.. Reina’ya ne ile geldi, oradan ne ile ayrıldı.. taksi parasını kim ödedi.. Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde kimlerle görüştü..

Eşi konuşuyor, akrabaları da…

Ancak saldırgan ortada yok…

Size de tuhaf gelmiyor mu bu durum?

(...)

Oyun var mı? Var. O halde..

Lâfı fazla uzatmayayım: Türkiye üzerinde oyunlar oynandığı söyleniyor. Doğrudur.. Bir ‘üst akıl’ın varlığından söz ediliyor; muhtemelen o da doğrudur..

O halde söyleyeceğim şu: Oyunu oynayan ‘üst akıl’ hafife alınmamalıdır…

Toplumun ma’şeri aklı da hafife alınmamalıdır ama…

Aksi halde, dün Hollanda’da olduğu gibi, dünyanın bir yerlerinde câni namzetleri peşine düşülür; buna karşılık gerçek cani, ellerini kavuşturarak, yeni eylem talimatı bekler…

Etiketler: adil öksüz
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  • murat

    05.01.2017 17:48:25

    Olay çözülüyormuş gibi,herkes üzülüyormuş gibi,güvenlik alınmış gibi,kısacası herşey miş gibi.Söylem başka eylem başka.herşey ortaya çıkmasın ama her zaman konuşulsun ve bir bahane olarak işe yarasın.

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