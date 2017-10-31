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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Sahile 6 katlı otel diken AKP'li başkan: Kanuna aykırı bir gram şey yok

31 Ekim 2017, Salı 14:23
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Beldesi AKP'li Belediye Başkanı Ömer Ünal, ortak olduğu şirketin sahil bandına yaptırdığı, tartışmalara yol açan 6 katlı apart otelde kanun ve yasalara aykırı bir durum olmadığını söyledi.

Ünal, "Bizim binamızın bütün iskanı, ruhsatı mevcuttur. Kanuna aykırı bir gram bir şeyi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yapılmıştır" dedi. Ünal, bazı kesimlerin kendisini, Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın talebiyle görevden aldırmaya çalıştığını ileri sürdü. 

Çaycuma'nın turistik beldesi Filyos'ta 2009 yılında belediye başkanı seçilen Ömer Ünal'ın ortak olduğu şirketin sahil bandına yaptırdığı 6 katlı bina, 2017 yılı başında tamamlandı. Bina, giriş katı restoran, üst katları apart otel, en üst katı ise ortaklara ait daire olarak hizmete girdi. Yazları tatilcilerin de rağbet gösterdiği 5 bin 268 nüfuslu beldede inşa edilen bina, sahil bandının güzelliğini bozduğu gerekçesiyle bazı çevrelerde tepkiye neden oldu.

"Kanuna aykırı bir gram şey yok"

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, ortak olduğu şirketin yaptırdığı binada yasalara ve kanunlara aykırı bir durum olmadığını söyledi. 2009 yılında belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Başkan Ünal, şöyle konuştu:

"2009'dan önce de bu alan imara açıktı, 2009'dan sonra da imara açıktı. 3790 numaralı bu parselde eskiden bina vardı. Eski bina yıkılıp yeni bir bina yapıldı. Bu benim binam değil. Bu benim ortak olduğu şirketin binası. Çoğunluk hissesi de bana ait değil. Başka birilerine ait olan benim de ortak olduğum bir firmanın binası. Basına yansıyan fotoğraf çok dikkat çekici. O açıdan çekildi mi sanki çölün ortasına bir bina var gibi. Doğu yönünden çekilirse fotoğraf, yanındaki çok katlı binaları da görürsünüz. Bu bilgileri vereni biliyoruz. 'Çevreciler dava açtı' açıklaması doğru değil. Kendi menfaati için bir tane arkadaşımız, belediye meclisi kararlarının iptali için dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi bizim lehimizie karar verdi. CHP'li belediye başkanı olmak isteyen bir arkadaşımızın da orada bir binası var. Onun önünde Filyos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı bir bina yapmak istiyor. Bunu engellemek istiyorlar. Bizim binamızın bütün iskanı, ruhsatı mevcuttur. Kanuna aykırı bir gram bir şeyi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yapılmıştır."

"Beni görevden aldırtmak istiyorlar"

Ünal, bazı kesimlerin kendisini, Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın talebiyle görevden aldırmaya çalıştığını ileri sürdü. Ünal, "Bunlar soruşturmayla veya Cumhurbaşkanımızın isteğiyle belediye başkanını görevden aldırtmayı düşünüyorlar. Ancak biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bizim veremeyecek hesabımız yoktur. İddia edenler iddiasını ispatla mükelleftir. Burada kanuna aykırı bir şey varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, bizim cezamızı verir. Biz o kadar aptal belediye başkanı değiliz. Ona göre gerekeni yaparız. Buradaki hiçbir şeyde ne imar planında ne ruhsatında kanuna aykırı hiçbir şey yoktur. Biz bu yönden de rahatız" dedi.

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