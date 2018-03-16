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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Şahin Alpay tahliye edildi

16 Mart 2018, Cuma 23:36
Gazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez ‘hak ihlali kararı' vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ev hapsi kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere oy birliğiyle tahliye edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, cezaevinde tutuklu olan 74 yaşındaki Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklandı. 18 Nisan 1944 yılında doğan Alpay, yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden 75'nci doğum gününe 33 gün kala serbest kalacak.

Alpay'ın cezaevinde işitme kaybının yüzde 30'dan 60'a çıktığı, anjiyo olduğu ve stent takıldığı, cilt hastalıkları yaşadığını belirtildi.

3 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Alpay hakkında 10 Nisan 2017 tarihinde hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ihlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 3 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

AYM İKİNCİ KEZ ‘HAK İHLALİ KARARI' VERDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 36. maddesinde güvenceye alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme ayrıca, Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM, 11 Ocak 2008'de, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı ilgili yerel mahkemeye göndermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de AYM kararına uymayarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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