Şahsî zafiyetlerini millî mesele yapıyorlar

DP lideri Uysal, “Açık yüreklilikle söylüyorum ülkeyi yönetenlerin, iktidar partisinin başından başlayarak, bakanlarının, bürokratlarının şahsÎ zafiyetleri, yolsuzlukları bu ülkenin millÎ güvenlik açığı haline getirilmek isteniyor” dedi.

Kütahya il başkanlığından düzenlediği programdan ve katılımdan dolayı memnuniyetini dile getiren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Açık yüreklilikle söylüyorum ülkeyi yönetenlerin, iktidar partisinin başından başlayarak, bakanlarının, bürokratlarının şahsi zafiyetleri, yolsuzlukları bu ülkenin milli güvenlik açığı haline getirilmek isteniyor” şeklinde konuştu. DP Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı kahvaltı programda, DYP’nin kuruluşundan itibaren DYP ve DP’de görev yapan il başkanlarına plaket verildi. Kütahya Demokrat Parti (DP) İl Teşkilatı tarafından “Demokratlar Buluşuyor” adı altında kahvaltı programı düzenlendi. Demokratların buluşma programına Uşak, Afyon, Bilecik, Eskişehir İl Başkanları, GİK ve MKYK üyeleri, eski belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile partili vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 300 partilinin katıldığı programda DYP’den DP’ye görev yapan il başkanlarına plaket verildi.

Memleketin nefes almaya ihtiyacı var

Kütahya il başkanlığından düzenlediği programdan ve katılımdan dolayı memnuniyetini dile getiren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Derinden nefes almaya memleketin ihtiyaç duyduğu zamanda ve zeminde hep beraberiz. Son bir hafta içerisinde bile yaşanan hadiseler, koskoca Türkiye Cumhuriyetini bir başka ülkenin mahkemelerinde ne tür muameleye maruz bırakıldığını, bu ülkenin şerefiyle yaşayan her bir vatandaşı gibi sizler de, bizler de büyük bir üzüntü içerisinde hicranımızı içimize akıtarak izliyoruz” şeklinde konuştu. Elbette biz Türkiye’ye karşı, milletimize, devletimize karşı olumsuz düşüncelere sahip insanların, 70 yılı aşan bir hafızayla birlikte günü birlik siyasi konjonktürel dalgaya kapılarak bir takım değerlendirmeleri, ölçüsüz sözleri söyleyebilme imkanımız yok. Ama millet önünde sırtımıza yüklenmiş vazifenin icabı olarak da hakikatleri tutup kaldırma adına, aklımızın ve vicdanımızın terazisinde tartarak elbette millet önünde doğruları yanlıştan ayırt edecek sözleri söylemek gibi bir mecburiyetimiz var. O nedenle huzurunuzda burada ifade ediyorum. Önce hainlerle hesaplaşacağız, sonra hırsızlarla yolsuzlarla hesaplaşacağız”

Koskoca bir ülkeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar

16 Nisan Referandumunda her buldukları kürsüde gidişatın gidişat olmadığını, devletin kurumlar üstü bir kurum olduğunu söylediklerini ifade eden Uysal, “Bir kişinin şahsında bin yıllık devlet geleneğini şahsileştirerek, sıfırlaştıracak bir anlayışla o bir kişinin ihtiyaçları ölçeğinde hukuku, demokrasiyi, demokratik temelleri, bu ülkenin sırtına dayadığı ne kadar kurum kültürü varsa, tarihi miras varsa bunları bir yıkım mühendisliği içinde yıkması bir önceliği haline getirmiş bir siyasî zihniyeti, milletimizin önüne getirdiği dayatmalarla beraber bu gidişatın yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık” diye konuştu. Belediye başkanlarının görevden alınmalarını eleştiren ve görevden alınan belediye başkanlarının zan altında bırakıldıklarını kaydeden Uysal, “İşte bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin kendi zihinlerinde, tahayyüllerinde geliştirdikleri suç üstü yakalanmışlıkları dolayısıyla kendilerini kurtarmak için koskoca bir ülkeyi, devleti ve milleti ateşe atmaktan çekinmeyen bir iradenin elinde esir olduğu aşikardır; rehin olduğu aşikardır.”

Eskiden siyasette seviye vardı

“Demokrat Partisiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne durumda olduğunu hepimiz görmekteyiz” diyen DP İl Başkanı Halil Gün, “Eskiden siyasette seviyenin olduğunu, bu seviyenin kaldırıldığını söyledi.

Gün, “Demokrat Partisiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne durumda olduğunu hepimiz görmekteyiz. Artık yeter diyoruz. Baraj endişesiyle başka partilere oy verdikte ne oldu? Baraj aşmasına yardımcı olduk ama Demokrat Partililer onların yanında hiç öz evlat muamelesi görmedi. Hep kendi oylarıyla oraya geldiklerini zannettiler. Oy olmadan baraj aşılmıyor. Sen vermezsen ben vermezsem nasıl baraj aşacağız. Bundan böyle oylarımızı Demokrat Parti’ye, Kırat bayrağının altında kullanacağız “ dedi.

SALİH AYTEMUR - KÜTAHYA