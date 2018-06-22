Sahtekârlardan sahte broşür

Seçime sayılı günler kala Ankara’da CHP, İyi Parti ve HDP adına sahte broşürler basıldı.

HDP adına basılan sahte broşürde “Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın” sözleri yazılırken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adına “Biz gelİNCE türbana son” ifadeleri kullanıldı. İyi Parti adına da basılan broşürde darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen’i Meral Akşener’e benzeterek sahte bilgiler paylaşıldı. Yapılan sahte broşürler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken broşürü kimin yaptığı henüz tesbit edilemedi. AA

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