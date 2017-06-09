Said Nursi'nin özgün çizgisini Yeni Asya sürdürüyor

Bir televizyon programında, Yeni Asya grubu için “demokrasi anlayışından ödün vermeyen”, “Türkiye’de Said Nursi’nin geleneğini özgün olarak devam ettiren” şeklinde tanımlamalar yapıldı.

Halk Tv’de yayınlanan Hakan Aygün’ün sunduğu ‘Sansürsüz’ isimli programa Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Cihangir İslam ve ANAP eski Genel Başkanı Nesrin Nas katıldı. ‘Yan yanayız bir aradayız’ sloganıyla bin çağrıcı imza ile basın açıklaması yapılan oluşumun değerlendirildiği programda Yeni Asya grubu için “demokrasi anlayışından ödün vermeyen”, “Türkiye’de Said Nursi’nin geleneğini özgün olarak devam ettiren” şeklinde tanımlamalar yapıldı.

Demokrasi anlayışından ödün vermeyen bir grup

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz ve gazete yazarları ve çalışanlarının da imzacı olarak yer aldığı, ‘Yan yanayız bir aradayız’ bildirisine katılan kesimlerin çeşitliliğinden bahseden ‘Sansürsüz’ adlı programın sunucusu Hakan Aygün, bu grupların arasında demokrasi anlayışından ödün vermeyen Yeni Asya Grubu var dedi. “Yani İslâmî kesimin içerisinden gelenlerde de bir büyüme orada ayrı bir merkez oluştu” diyen Aygün, bu durumun çok değerli olduğunu söyledi.

Her zaman istibdadın karşısında durdular

Bu konuşma üzerine söz alan Prof. Dr. Cihangir İslam, “Türkiye’de herkesin ‘karşı taraf’ hakkında bilgisi çok az. Bugün Yeni Asya dediğimiz gruptaki insanlar Türkiye’de Said Nursî’nin geleneğini özgün olarak devam ettiren insanlar olarak tanımlanacak gruptur. Osmanlı’dan beri istibdadın karşısında durmuş, parlamenter sistemi savunmuş, meclisi savunmuş ve cumhuriyeti savunmuş, demokrasiyi savunmuş bir gruptur. Bu referandum aslında iyi bir şeylere vesile oldu. İnsanlar birbirlerini gerçekten yeni yeni tanıyor. Ve kimin ne dediğini yeni yeni anlıyor” ifadelerini kullandı. Yeni Asya’nın meclisin güçlendirilmesinden yana olduğunu tasdik eden Gencay Gürsoy’da Cihangir İslam’ın düşüncelerini onayladı.

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