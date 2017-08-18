Sakarya'daki elim kaza hakkında Bakan Sarıeroğlu'ndan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı kazayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı taziye mesajında, kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi. Bakan Sarıeroğlu, kazada ölenler için başsağlığı dileğinde bulunarak, şunları kaydetti: "Sakarya'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan kazayla ilgili bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler başlatılmıştır" Acı haber Sakarya'dan geldi: "Milletimizin başı sağ olsun" DHA

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