Saldırganın annesi, babası ve kardeşi Söke'de gözaltına alındı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi, Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükelçi Karlov'a Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin yaşadığı Söke ilçesindeki evde polis ekipleri arama yapıyor. Saldırganın gözaltına alınan annesi, babası ve kız kardeşi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bu arada, cumhuriyet savcısının da İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldiği öğrenildi. Arama yapılan evin etrafında vatandaş yoğunluğu olduğu görüldü.

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