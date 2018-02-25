Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Irak'ın Zap bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği belirtildi. Zap bölgesinde dün karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği aktarılan bilgilendirmede, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 800

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.