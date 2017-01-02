Saldırı hazırlığındayken yakalandı

Van'da saldırı hazırlığı yapan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Muradiye ilçesinde saldırı hazırlığında olan örgüt mensubunun operasyonla yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Örgüt mensubunun ikametinde yapılan aramada, 2 AK 47 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
AA