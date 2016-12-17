Saldırının hedefinde onlar vardı

Kayseri'de gerçekleştirilen bombalı saldırının hedefi olan Komando Tugay Komutanlığı askerleri, son dönemde katıldıkları operasyonlarla terör örgütü PKK'ya vurduğu ağır darbelerle dikkat çekiyor.

Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sonucunda gösterdiği başarılar nedeniyle iki üstün cesaret ve feragat madalyası bulunan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden Kayseri Komando Tugay Komutanlığı askerleri, son dönemde katıldıkları operasyonlarla terör örgütü PKK'ya vurduğu ağır darbelerle dikkat çekiyor.

Kayseri'de 1965 yılında kurulan Komando Tugay Komutanlığı, gerek katıldığı operasyonlar gerekse bünyesindeki Mehmetçiğe verdiği eğitimler bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birlikleri arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda hava indirme harekatı gerçekleştiren birlik, yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor.

Tugayın, Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sonucunda gösterdiği başarılar dolayısıyla iki üstün cesaret ve feragat madalyası bulunuyor. Tugay bu madalyalarını sancağında taşıyor.

Cizre ve Sur'daki terör operasyonlarında önemli rol oynadılar

Tugayda görevli komandolar terörle mücadelede önemli rol oynarken, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl Güneydoğu'daki bazı il ve ilçe merkezlerinde çukur kazılıp barikat kurularak, gerçekleştirilen operasyonlara da katıldı.

Komandolar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 14 Aralık 2015'te başlatılan ve 11 Şubat 2016'da tamamlanan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu"ndaki başarılarıyla göz doldurdu.

Söz konusu operasyonda Cizre, 59 günde teröristlerden temizlendi. Operasyonda 600'ü aşkın terörist etkisiz hale getirilirken, tuzaklanmış yaklaşık 700 barikat kaldırıldı, 300 çukur kapatıldı ve evlerde tuzaklanan bini aşkın patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Operasyonla PKK'nın gerek sözde ilçe yöneticileri gerekse dağ kadrosundan gelerek ilçedeki saldırılara katılan mensupları da ağır darbe aldı.

Komandolar, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin teröristlerden temizlenmesinde de önemli rol oynadı. Sur'da bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin sona erdirilmesi, kamu güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla 18 Aralık 2015'te başlatılan operasyon 9 Mart 2016'da tamamlandı.

Operasyonda, 279 terörist etkisiz hale getirilirken, 206 barikat kaldırıldı, 7 çukur kapatıldı ve 365 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca 504 silah, 48 bin mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 bin 470 kilogram malzeme ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda da yer alıyorlar

Komandoların görev aldığı bir diğer operasyon, Mardin Nusaybin'de PKK'ya yönelik 14 Mart 2016'da başlatılan ve 3 Haziran 2016'da sona eren "Atmaca- 7 Operasyonu" oldu.

Operasyonda 496 terörist etkisiz hale getirildi, 508 barikat kaldırıldı, 52 çukur kapatıldı ve bin 258 el yapımı patlayıcı imha edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışan 75 terörist, gruplar halinde teslim oldu.

Tugay Komutanlığı askerleri, geçici görevle geldikleri başta Çukurca olmak üzere bölücü terör örgütüne yönelik diğer yerlerde düzenlenen pek çok operasyonda da görev aldı.

Komandolar, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda da yer alıyor.