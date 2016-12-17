Saldırının şiddetini gözler önüne seren kare

Kayseri'deki kalleş saldırı sonrası olay yerinden gelen görüntülerde otobüsün önündeki aracın sadece şase kısmının kalması patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Erciyes Üniversitesi kampüsünde sabah 08:45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Askeriyeye yakın olan bölgede gerçekleşen patlamada, otobüsün içerisinde hafta sonu izne çıkan sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu iddia ediliyor. PATLAMANIN ŞİDDETİNİ EN İYİ ANLATAN KARE Patlamayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde saldırının düzenlendiği otobüsün önündeki aracın sadece şase kısmının kalması ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. SALDIRI BU ARAÇLA MI YAPILDI? Saldırının otobüsün sol ön kısmından yapıldığı belirtilirken, olay yerinde çekilen bu karedeki aracın saldırının gerçekleştirildiği araç olma olasılığını güçlendiriyor.

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