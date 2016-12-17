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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Saldırının şiddetini gözler önüne seren kare

17 Aralık 2016, Cumartesi 10:53
Kayseri'deki kalleş saldırı sonrası olay yerinden gelen görüntülerde otobüsün önündeki aracın sadece şase kısmının kalması patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Erciyes Üniversitesi kampüsünde sabah 08:45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Askeriyeye yakın olan bölgede gerçekleşen patlamada, otobüsün içerisinde hafta sonu izne çıkan sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu iddia ediliyor.

PATLAMANIN ŞİDDETİNİ EN İYİ ANLATAN KARE

Patlamayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde saldırının düzenlendiği otobüsün önündeki aracın sadece şase kısmının kalması ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

SALDIRI BU ARAÇLA MI YAPILDI?

Saldırının otobüsün sol ön kısmından yapıldığı belirtilirken, olay yerinde çekilen bu karedeki aracın saldırının gerçekleştirildiği araç olma olasılığını güçlendiriyor.

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  • Ali Kiren

    17.12.2016 22:29:20

    Yetkililerin, sorumluların televizyonlara çıkıp mesjlarla işi geçiştireceklerine istifa etmek niye akıllarına gelmiyor? Beceremiyorsan çeker gidersin. Ta ki ehliyetli olanlar gelsin........

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