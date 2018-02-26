Salih Müslim hakkında bir yakalama kararı daha

Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim hakkında Ankara'daki vergi dairesinde gerçekleştirilen patlamayla ilgili yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslim için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Prag'da gözaltına alınan Müslim'in iade talebini içeren dosyanın Çekya'ya iletildiğini ve Müslim'in bugün mahkemeye çıkarılacağını açıklamıştı.

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