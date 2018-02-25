Salih Müslim yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. (AA)

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Müslüm'in gözaltına alınmasına ilişkin detaylar

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslüm'in Brüksel'de bir toplantıya katıldığı, Prag'da da benzer bir etkinliğe katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çek yetkililerden yakalanması talep edildi.

Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslüm'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti.

Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslüm'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın bugün veya yarın ivedilikle Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

Türkiye, Müslüm'in iadesi için Çekya makamlarına talebini iletti

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'in Türkiye’ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı.

Büyükelçi Bigalı, yaptığı açıklamada, dün gece Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Müslüm’in Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulduğunu bildirdi.

Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslüm’in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, "Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye’nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini" ifade etti.

Konuya ilişkin Türk makamlarının iade talebi için hazırlıklarını ivedilikle sürdürdüğünü kaydeden Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını, “Çekya’nın iş birliği içinde hareket ettiğini” vurguladı.

İade çalışması başlatıldı

Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.