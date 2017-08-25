''Salon boşaltılırsa cevaplarım''

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini düzenlediği belirtilen eski kurmay albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusuna devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, sanık Özçetin mahkeme heyeti, müşteki ve sanık avukatlarının sorularına cevap verdi.

Soruların birçoğuna "Savunmamda açıklamıştım" yanıtını vermekle yetinen Özçetin, müşteki avukatının Gülen'in darbedeki rolünün ne olduğu yönündeki sorusu üzerine, "Yargılama sonunda çıkacaktır." dedi.

"Sizce darbeyi kim yapmıştır?" sorusuna ise "Bu tür sorular karşısında kendimi Roma'daki arenalarda hissediyorum." karşılığını veren Özçetin'e, başka bir sanığın avukatı Aydın Akpınar, "Hava kuvvetleri unsurlarının yurt içindeki operasyonlarda pek kullanılmadığını biliyoruz. Siz polis özel harekata bir terör saldırısı olacağına karşı uçuş yapılacağını söylediniz. Peki bu istihbaratı polisle paylaşsaydınız onlar gereken önlemi alamaz mıydı?" diye sordu.

Gerekli bilgilendirmenin yapılması halinde özel harekatın kendi güvenlik önlemini alabileceğini belirten Özçetin, "Ama Genelkurmay'dan arayanlar bana bu şekilde söyledi." iddiasında bulundu.

Özçetin'in, Genelkurmay'dan kendisine bu yönde emir verenin kim olduğunu bilmediğini iddia etmesi üzerine avukat Akpınar, "İşte buraya gelince frene basıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

İzleyici sıralarında oturan müştekiler avukatın bu çıkışını alkışladı.

Avukat Akpınar, "Polis özel harekata terör saldırısı olacağı yönündeki istihbarat üzerine uçaklar havalanıp o bölgeyi vuruyor. Peki bunun dışında kalan Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi bölgeler neden vuruldu? O yerler için de mi istihbarat vardı?" sorusuna karşılık Özçetin, bombalama yapılan bölgelere yapılan uçuşlara ilişkin bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Sanık avukatlarından Erhan Tokatlı'nın, darbe girişiminden bir gün önce üsse yabancı subayların gelip gelmediği, bu ziyaretlerin daha önce de gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna ise Özçetin, "Devlet sırrı niteliğinde bilgiler var, salon boşaltılırsa cevaplarım." yanıtını verdi.

Avukat Tokatlı'nın, yabancı ülkelerden alınan akıllı mühimmatın kullanımıyla ilgili izin alınıp alınmadığı yönündeki sorusu üzerine Özçetin, "Bu ikmal süreçleriyle ilgili konu. Mühimmat alımıyla ilgili birtakım kısıtlama olabiliyor. En bilinen konu, Almanların tankını Güneydoğu'da kullanamıyorsunuz, bloke ediyor." diye konuştu.

Özçetin, bir mühimmat cephanelikten çıkar çıkmaz, bunun sistemde görüleceğini, belli bir süre buna ilişkin bilgi verilmezse üzerine düşüleceğini kaydetti.

Bir başka soru üzerine Özçetin, vurulacak hedefleri, uçacak pilotları kimin seçtiğini bilmediğini ileri sürdü.

Sanık avukatlarından Serdar Öztürk'ün, "Üsse arazi bakmaya gelmişler, hayvan belgeseli çekmeye gelenler var, SAT'çılar gelmiş, üs panayır yeri ama sizin haberiniz yok. Normal mi bu?" sorusunu yönelttiği Özçetin, "Elbette normal değil ama yaşanan da bir gerçeklik var, farkında olduğumuz, olmadığımız yerleri var." dedi.

Avukat Öztürk, "Hakan Evrim, darbe faaliyetine ilişkin 'böyle bir şey olmaz, bir asker böyle planlama yapmaz' dedi, doğru söyledi. Biz hep başından beri söyledik, bu ordunun içindeki cemaatçi yapılanma." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya daha sonra ara verildi.

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