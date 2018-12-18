Şam’la işbirliği yapılmadan operasyon yapılmamalı

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusundaki YPG güçlerine yönelik olası harekatıyla ilgili olarak “Herhangi bir hamle Suriye devletiyle işbirliği içinde yapılmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Birkaç gün içinde başlayacak” diye ilan ettiği operasyonla ilgili soruları günlük basın toplantısında yanıtlayan Kasımi, “İran’ın Suriye konusundaki tutumu eskiden olduğu gibidir. Herhangi bir ülke Suriye merkezi yönetiminden izin almadan Suriye topraklarında bir eylem yapmamalı” diye konuştu. Diken’de yer alan habere göre Şam’la işbirliği yapılmadan operasyon yapılmasının Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün yürüttüğü Astana süreciyle ilgili bazı sıkıntılar çıkabileceğine işaret edin Kasımi şunları söyledi: “Üçlü işbirliği konusunda çok iyi bir noktadayız ve olumlu sürecin ve işbirliğinin devam etmesinden yanayız. Türkiyeli dostlarımız hem bölge ve hem Suriye’deki gerçekliklerin farkındalar. Türkiye’yle temaslarımız ve diyalogumuz devam ediyor.” Askerî sevkiyat devam ediyor Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay’a getirilen askeri araçlar, Gaziantep’e doğru hareket etti. Çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti. Askeri araçların güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği görüldü. AA

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