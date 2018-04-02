Şamil Tayyar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi

AKP milletvekili Şamil Tayyar, 'FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi.

*** Şamil Tayyar mahkemeye çağrılacak AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, “FETÖ borsası kuruldu, ‘itirafçı’ adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddialarıyla ilgili savcılık kararı ile bilgisine başvurulacak. AKP’li Tayyar’ın, katıldığı bir televizyon kanalında söylediği, “FETÖ borsası kuruldu, ‘itirafçı’ adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” ifadeleri tartışma meydana getirmişti. Bu sözleri ihbar kabul eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı başlatan savcılık, önceki gün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek, Şamil Tayyar’ın bilgisine başvurulmasını istedi. Tayyar, hafta içinde Ankara Adliyesi’ne çağrılarak, bilgisine başvurulacak. DHA

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