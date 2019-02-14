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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Samsun, kitap fuarına hazır

14 Şubat 2019, Perşembe 21:21
Yeni Asya Neşriyat, 5. Karadeniz Kitap Fuarı’nda “Bediüzzaman ve Risale-i Nur”u ön plana çıkaracak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan Karadeniz 5. Kitap Fuarı, 16-24 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 

Yeni Asya Neşriyat, yarın bağlayacak 5’si düzenlenen Karadeniz Kitap Fuarı’nda “Bediüzzaman ve Risale-i Nur” temasıyla yerini almak için gerekli hazırlıkları tamamladı. Samsun Yeni Asya Temsilcisi Selim Çepni, “Yeni Asya Neşriyat olarak TÜYAP 5. Karadeniz Kitap Fuarı için Yeni Asya Neşriyat yetkilileriyle iletişim içinde olduklarını ve her türlü hazırlığı yaptık. Bu sene daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyleyen Çepni, halkımızın Risale-i Nur Külliyatı ve diğer dini kitaplarla buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi. 

Yeni Asya yazarları kitaplarını imzalayacak

Samsun Tüyap Kitap Fuarı’nda Yeni Asya yazarlarından Şemsettin Çakır, 18 Şubat 2019 Pazartesi günü; Ali Ferşadoğlu 22-23-24 Şubat 2019 tarihlerinde kitaplarını imzalayıp okuyucularla sohbet edecek. Yazarlar kitap imza günlerinde Samsunlu okuyucuları Yeni Asya Standına bekliyor.

Kitap dünyası Samsun’da olacak

Fuar, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği düzenleniyor. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği 5. Karadeniz Kitap Fuarı, 16-24 Şubat 2019 tarihleri arasında kitap dünyasını ağırlayacak. Alınan bilgilere göre fuarda 220 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu değişik kategorilerde stand açacak. Fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Fuara giriş ücretsiz olacak. Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 24 Şubat tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 

Karadeniz Kitap Fuarı’na ulaşım 

Tekkeköy ilçe sınırları içerisinde bulunan TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 5. Karadeniz Kitap Fuarı’na ulaşım için en kolay yol tramvay. Tekkeköy durağında inerek TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’ne ulaşılabiliyor.

Samsun - Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: Samsun, kitap, fuar, Yeni Asya, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 1193
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