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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

26 Kasım 2018, Pazartesi 12:01
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. 

Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi. 

İstanbul Valisi Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar incelemelerde bulunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopter kazasının yaşandığı İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde incelemelerde bulunacak.

Türkiye Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı için İstanbul'da bulunan Akar, Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarparak düşen askeri helikopterle ilgili yetkililerden bilgi alacak.

Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

 

AA

Etiketler: istanbul, sancaktepe
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