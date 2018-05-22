“Sandığa sahip çıkacağız”

24 Haziran için geri sayım devam ederken muhalefet cephesindeki Millet İttifakı, seçim güvenliği için her okulda en az bir avukat görevlendirme vaadinde bulundu.

Bu vaat, “Millet İttifakı” adına yapılan ortak basın açıklamasında yer aldı. Açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Satuk Buğra Kavuncu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Demokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yavuz yaptı. Açıklamada, Millet İttifakı adına seçmenlere sandığa sahip çıkılacağı mesajı verilerek, 24 Haziran’da mutlaka oy kullanmaları çağrısında bulunuldu. İYİ Parti’li Kavuncu, “Sandıklarda görevlendirilecek sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin eğitilmesini ve sandık başında bütün işlemlerin usullere uygun şekilde yürütülmesini sağlayacağımızdan tüm vatandaşlarımız emin olabilir. Okullarda gönüllü olarak görev alan avukatlarımız, parti ayırt etmeksizin bütün sandık görevlilerine hukuki destek sağlayacaktır. Sandıklardan alınacak sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi ve teyit edilmesi için tüm gerekli teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu konuda da her türlü paylaşıma açık olacak ve tespit edilen her türlü kusur için süresi içinde il ve ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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