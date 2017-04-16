Sandık başında kalp krizi geçirerek vefat etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda sandık başında görevliyken kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Muzaffer Babayiğit vefat etti.

Altındağ İlçesinde, Hayme Hatun İlkokulu'nda CHP'den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı. Babayiğit'in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek vefat etti. Muzaffer Babayit'in naaşının yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi. DHA

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