Sandık başkanları hükümete yakın sendikadan

Seçime iki hafta kala sandık kurullarıyla ilgili tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bağcılar’da sandık kurulları için okullardan ilçe seçim kuruluna gönderilen listeden Eğitim Sen’li öğretmenlerin isimleri çizildiği iddia edildi. 113 birimde yüzlerce sandık başkanının tamamı hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’li öğretmenlerden oluştu. Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; Benzer tablonun Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere bir çok kentte yaşandığı öğrenildi. CHP Bağcılar’da yaşanan skandalı İlçe Seçim Kurulu’na taşıyarak ‘sandık kurullarının’ yeniden belirlenmesini talep etti.

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