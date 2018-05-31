Sandık güvenliği için barolar görevde

Aralarında İstanbul, Adana, Bursa, Ankara, Antalya, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Bingöl, Van Adıyaman, Muş, Kocaeli ve Diyarbakır gibi illerin baro başkanı ve yöneticileri seçim güvenliğini tartışmak üzere Diyarbakır’da toplandı.

Seçim güvenliği için alınacak önlemlerin tartışıldığı toplantıların ilki İstanbul’da yapıldı. Ankara’nın ardından Diyarbakır’da toplanan barolar, seçim günü ortak hareket etme kararı aldı. Barolar, ’Sensiz Olmaz Hareketi’ isimli gönüllü grubun hazırladığı ‘Her okula bir avukat’ projesine de katılmayı kararlaştırdı. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Diyarbakır’daki toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, baroların güçlerini birleştirme kararı aldıklarını söyledi. Özmen, “Seçime seçim güvenliği serbest seçim hakkı eşit koşullarda propaganda, OHAL koşullarına dair tartışmalarla giriyoruz. 24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimler sırasında, tüm barolar güçlerimizi birleştirerek ortak bir çalışma zemini yaratma gayreti içerisine girdik ve Türkiye’deki baroların büyük çoğunluğu birlikte ortak bir çalışma yürüteceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

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