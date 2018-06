'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Ankara’da “Millet İttifakı” üyesi partiler, HDP, Emek Partisi ve 12 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kurulan “Adil Seçim Platformu” seçim ve sandık güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Adil Seçim Platformu, düzenlediği basın toplantısıyla “Millet İttifakı” üyesi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin (SP) yanı sıra HDP, Emek Partisi ve sivil toplum kuruluşlarınca birlikte hareket edileceğini kamuoyuna duyurdu.

Platformda siyasi partiler dışında DİSK, KESK, Demokrasi İçin Birlik, Sandık Gücü, Sensiz Olmaz, Seçim Süreci Meclisleri, Memleket Biziz, Birleşik Haziran Hareketi, Oyum Güvende, Hak ve Adalet, Hürriyet Hareketi yer alıyor. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre platform adına Sensiz Olmaz Hareketi Sözcüsü Dilşat Karahan Arpacıoğlu, “24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerimizi birleştirdik. Aynı dileği, beklentiyi paylaşan siyasi partilerin de güçlü katılımıyla Adil Seçim Platformu’nu oluşturduk. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olamadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak. Türkiye’de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak” dedi.