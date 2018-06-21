Sandıklara yakın takip

Oy ve Ötesi Derneği seçimlerde kullandığı T3 (Türkiye Tutanak Teyit) sistemi için geliştirdiği mobil uygulamayı güncelledi.

Herkesin akıllı telefonlarına indirebileceği uygulama ile sandık güvenliği sağlanacak, ihlâller anında bildirilebilecek. Oy ve Ötesi Derneği uygulamanın nasıl kullanılacağını şöyle anlatıyor; “T3 Tutanak Gönder mobil uygulamasını telefonuna indir, seçim sürecini kontrol et, ihlalleri bildir, tutanak görüntüsünü çek-gönder ve sonuçları teyit et!” Oy ve Ötesi, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde sandık sonuçlarının sağlamasının yapılabilmesi için, her akıllı telefonda kullanılabilen “T3 Tutanak Gönder” mobil uygulamasını güncelleyerek uygulamaya yeni özellikler ekledi.

Ülke çapında ihlaller takip edilecek

ansüre ve medya manipülasyonuna karşı harekete geçen yüzlerce yurttaş habercisi, gazeteci ve onlarca yerel medya kuruluşundan oluşan #Seçim2018 Yurttaş Haber Takip Ağı, seçim günü bir yandan ülke çapında ihlâlleri takip edeceği gibi, seçim akşamı bütün seçim merkezlerinden anlık haberleri, sonuçları da paylaşacak. Adil Seçim Platformu ve Bağımsız Seçim İzleme Platformu’yla yakın bir işbirliği içinde olan #Seçim2018 Yurttaş Haber Takip Ağı vatandaşlara çağrıda bulundu; “Sen de katılmak ister misin? #Seçim2018 Yurttaş Haber Takip Ağı katılım formuna aşağıdaki linkten ulaşabilir, çalışmalarımızla ilgili daha ayrıntılı bilgiler için de yine linkleri aşağıda olan kısa bilgilendirme videolarımızı izleyebilirsin. Formu doldur, biz sana ulaşalım.”

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba