Sandıktan fazla oy çıktı, sandık başkanı fazla oyları yakarak imha etti

Nevşehir'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, oy kullanma süresi tamamlandıktan sonra, Sandık Kurulu tarafından oyların tasnifine ve sayımına geçildi. Bu arada, sandıkların birinde, oy kullanan seçmen sayısından bir fazla zarf çıkması üzerine, rastgele seçilen bir zarf, içine bakılmadan Sandık Kurulu Başkanı tarafından yakılarak imha edildi.

Nevşehir Anadolu Lisesi'ndeki 1139 no'lu sandıkta kayıtlı 387 seçmenden 309'u oy kullandı. Sandık Kurulu görevlileri, seçmenlerin oylarını kullandıktan sonra attıkları imzaları ve sandıktan çıkan zarfları saydı. Bu arada, sandıktan 310 zarf çıkması üzerine, sayım 2 kez tekrarlandı. Siyasi parti müşahitlerinin nezaretinde yapılan sayımlarda, 1 zarfın fazla olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, Sandık Kurulu Başkanı, zarflardan birini rastgele çekti ve açmadan yakarak imha etti. Sandık Kurulu Başkanı, böyle bir durumda, Yüksek Seçim Kurulu'nun fazla çıkan sayı kadar zarfın rastgele seçilip yakılarak imha edilmesi ve ondan sonra sayıma başlanılması yönünde kararı bulunduğunu ifade etti. DHA

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