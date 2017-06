Şanlıurfa’da Bediüzzaman Mevlidi

Şanlıurfalıların ev sahipliğini yaptığı ve 57 yıldır aralıksız yapılan Mevlid ile ilgili Şehrin belli yerlerine ilânlar asılarak dâvetler yapıldı. Mevlide Şanlıurfa dışından katılan misafirleri Şanlıurfalılar evlerinde ağırlayacak.

Şanlıurfa’da başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ve bütün Peygamberler olmak üzere vefatının 57. yılı münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursî ve ahirete irtihal etmiş Nur Talebelerinin ruhlarına bağışlanmak üzere Ramazan’ın 26. gecesine rastlayan 20 Haziran 2017 Salı akşamı yatsı namazından sonra Şanlıurfa Dergâh Camii’nde mevlid-i şerif ve hatim okunacak. Risale-i Nur Külliyatı adını verdiği 130 parçadan meydana gelen Kur’ân tefsirlerinin müellifi, mütefekkir ve Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî, Hicri 25 Ramazan 1379 (23 Mart 1960) yılında Şanlıurfa’da misafir bulunduğu İpek Palas otelinin 27 nolu odasında 57 yıl önce Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu.

Misafirleri Urfalılar ağırlayacak

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatından bu güne kadar her yıl düzenlenen Mevlid-i Şerif, Ramazan’ın 26. gecesine rastlayan 20 Haziran 2017 Salı akşamı yatsı namazından sonra Hz. İbrahim’in (as) doğduğu makam ve Bediüzzaman Hazretleri’nin ilk defnedildiği yer olan Dergâh Camii’nde okunacak. Yurdun ve dünyanın dört bir yanından sevenlerinin ve okurlarının da katılacağı Mevlid-i Şerife Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatta olan talebelerinin de katılması bekleniyor. Şanlıurfalıların ev sahipliğini yaptığı ve 57 yıldır aralıksız yapılan Mevlid ile ilgili Şehrin belli yerlerine ilânlar asılarak dâvetler yapıldı. Mevlide Şanlıurfa dışından katılan misafirleri Şanlıurfalılar evlerinde ağırlayacak.

