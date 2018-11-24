Şanlıurfa’da fuar heyecanı

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı’nın ikinci gününde de Yeni Asya Neşriyat ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yazarlarımızdan Rifat Okyay fuarda kitaplarını imzaladı. Okuyucularımızın yoğun ilgi gösterdiği imza programında yazarımız misafirlerle sohbet etti. Fuarın onur konuğu Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez de Yeni Asya Standını ziyaret edip tebrik etti. Ziyaretçiler stantta bulunan Bediüzzaman portresinin önünde fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. 2 Aralık’a kadar devam edecek olan fuarda, Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Latif Salihoğlu, bugün 13.00-15.00 saatlerinde kitaplarını imzalayıp, okuyucusuyla buluşacak. Şanlıurfa - Yeni Asya Haber Merkezi

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