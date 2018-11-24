"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Şanlıurfa’da fuar heyecanı

24 Kasım 2018, Cumartesi 18:03
Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı’nın ikinci gününde de Yeni Asya Neşriyat ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yazarlarımızdan Rifat Okyay fuarda kitaplarını imzaladı. Okuyucularımızın yoğun ilgi gösterdiği imza programında yazarımız misafirlerle sohbet etti. Fuarın onur konuğu Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez de Yeni Asya Standını ziyaret edip tebrik etti. Ziyaretçiler stantta bulunan Bediüzzaman portresinin önünde fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. 2 Aralık’a kadar devam edecek olan fuarda, Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Latif Salihoğlu, bugün 13.00-15.00 saatlerinde kitaplarını imzalayıp, okuyucusuyla buluşacak.

Şanlıurfa - Yeni Asya

 

Haber Merkezi

Etiketler: Şanlıurfa, kitap, fuar
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti

    'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

    Bağcılar'da 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

    Şanlıurfa’da fuar heyecanı

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 5 ölü

    'Trump Kudüs'ü zorla Siyonistlere veremez'

    Ekonomide düzlüğe çıkılmadı

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti

    Bir fazla olan Çağatay'ın görenleri şaşırtan bağlama resitali

    Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'

    Selçuk: Amacımız, eğitimde niteliği yükseltmek

    Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor

    İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlıyor

    PKK'lı teröristlerin katlettiği 29 şehit için anıt yapıldı

    Asayiş uygulamalarında aranan 973 kişi yakalandı

    Kılıçdaroğlu: İttifakı AKP seçmeniyle yapacağız

    Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

    Öğretmen borçlu ve mutsuz

    Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Camide saygı duruşu!!!
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu-2
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette üzüntü nasıl telâfi edilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'
    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski hal muhal“ ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    En büyük muallim: Hz. Muhammed (asm)
    Said YÜKSEKDAĞ

    Gençliğinden, şikâyetçi olan bir ihtiyarın hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Nükseden AB kırılganlığı tuzağı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.