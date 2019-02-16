Şanlıurfa'da terör propagandası yapanlara operasyon: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede PKK/YPG terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 10 zanlı, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgu işlemleri için emniyete götürüldü. AA

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