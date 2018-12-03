Şanlıurfa Kitap Fuarı sona erdi

Yeni Asya Neşriyat’a yoğun ilginin olduğu Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı sona erdi.

Şanlıurfa’da gerçekleşen 2. Ulusal Kitap fuarı sona erdi. 23 Kasım’dan 2 Aralık’a kadar devam eden fuarda Yeni Asya Neşriyat rüzgârı esti. Dev Bediüzzaman posterinin büyük ilgi çektiği fuarda, Yeni Asya Neşriyat standını birçok siyasî ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat da vardı. Polat, Latif Salihoğlu ve Kâzım Güleçyüz’ün imza programlarına katıldı. Ziyaretleri esnasında Yeni Asya’nın her zaman demokrasiden yana olduğunu ve Bediüzzaman Said Nursî’nin Demokratlara bir dayanak olduğunu söyleyen Polat, Yeni Asya’nın 50 yıllık hak ve hakikati savunan çizgisini çok beğendiğini ve devamlı takip ettiğini belirtti.

Yeni Asya’nın duruşu cesaret verdi

30 Kasım Cuma günü ve 2 Aralık Pazar günü imza programı olan Sebahattin Yaşar ve Yasemin Yaşar, fuarla ilgili düşüncelerini Yeni Asya Gazetesi ile paylaştı. Sebahattin Yaşar, “Problemlerin çok yaşandığı yerlerde kitaplara daha bir ihtiyaç duyuluyor. İhtiyacın şiddeti arttıkça ilâçlar daha anlamlı oluyor. Urfa ve kitap da böyle değerlendirilmelidir. Urfa Kitap Fuarı’na on binlerce genç geldi. Sordukları sorular çok ümit vericiydi. Bediüzzaman’ın Urfa’ya yüklediği anlam daha bir dikkat çekiyor.

Bu şehir ve burada yaşayanlar insanı yeni çalışmalara teşvik ediyor. Mekânın taşıdığı ruh sizi de etkisi altına alıyor. Urfa kitap birlikteliği ciddî ümitler taşıyor. Karanlığın derecesi ışığın kıymetini yükseltir” ifadelerini kullandı. Sebahattin Yaşar aynı zamanda, “Yeni Asya’nın kitap fuarındaki duruşu pek çok insana cesaret verdi. Bizzat bu duruşu tebrik eden pek çok okur vardı. Yeni Asya’nın üzerine Risale-i Nur eserlerini neşretme misyonu iyice oturdu ve yakıştı. Burada vazifeli, kahraman, nasipli gençleri ayrıca tebrik ediyoruz ve onlarla iftihar ediyoruz” dedi.

Hanımların kitaba ilgisi dikkat çekiciydi

Yasemin Yaşar ise fuar ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Fuarda en çok dikkatimi çeken şey hanımların kitaba olan ilgisiydi. Bediüzzaman’ın kadınlar için söylediği “şefkat kahramanları” tanımı gerçekleşiyor adeta. Çocuğu için, eşi için çırpınan anneler geleceğe dair ümit veriyor. Yeni Asya standında görev alan bay ve bayan kardeşlerimiz yüzlerce kişiye Risale-i Nur hakikatlerini özveriyle anlatmaları tebrike şayandı.

Faaliyetin içindeki lezzeti bizzat bu kardeşlerimizin yüzlerinden okuduk. Bedenî yorgunluklarına rağmen aldıkları manevî haz ile şevkle hizmet ettiler. Allah böyle gençlerimizin sayısını arttırsın inşallah.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Nihat Çiçek ise fuar ile ilgili şunları söyledi: Yeni Asya Neşriyat tarafından Şanlıurfa’da Kitap Fuarı açılması talebi geldiğinde önce bu işi yapabilir miyiz yapamayız mı diye düşündük. Şanlıurfa’da kitap okuma oranı düşük olduğundan insanların kitaba bakışı değişmiş durumda. Fakat kitap fuarı açıldıktan sonra bu düşüncelerimizin yersiz olduğunu gördük. Şanlıurfalılar kitaba karşı ilgiliymiş, fuarda en çok ilginin Yeni Asya Neşriyat’a olduğunu görünce bu bizi mutlu etti. Eylül Fuarcılık ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon yaptı. Stantta görev yapan gençlerimiz çok iyi çalıştı, bu da bizi mutlu etti. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

HABER: FETHİYE SONGÜL AKAR