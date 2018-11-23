Şanlıurfa Risale-i Nur’la buluştu

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı, 23 Kasım Cuma günü saat 14.00’da kapılarını kitapseverlere açtı.

Şanlıurfa Yeni Asya Temsilciliği Risale-i Nur eserlerinin ilanatı için özel çalışmalarda bulunuyor. Şehir merkezindeki led ekranlarda “Dünya bu eserleri okuyor, ya siz?” afişleri, dakikada bir defa olmak üzere Risale-i Nur eserlerinin Yeni Asya Neşriyat standında bulunacağının ilanatı yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Şehir Belediyesi kitapseverlerin fuara daha kolay ulaşabilmesi için ücretsiz servis hizmeti ile halka kolaylık sağlıyor.

Birçok kitabın % 30 indirimli satılacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat yazarlarını okucusuyla buluşturuyor. İmza programı ise şu şekilde: 24 Kasım Cumartesi günü Rifat Okyay, 25 Kasım Latif Salihoğlu, 30 Kasım Sebahattin Yaşar, 1 Aralık Kazım Güleçyüz ve 2 Aralık Yasemin Yaşar, Sebahattin Yaşar. Yazarlar kitaplarını 13.00-17.00 arasında imzalayacak. A-403 standında yer alan Yeni Asya Neşriyat okuyucularını bekliyor.

Şanlıurfa - Fethiye Songül Akay