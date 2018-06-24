Şanlıurfa Valiliği: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Şanlıurfa Valiliği, "Suruç ilçesinde çıkan olaylarda ölü olduğuna" dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran'da yaşanan, adli ve idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışıldığı belirtildi.

Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç'ta her türlü tedbirin alındığı ve Vali Abdullah Erin ile kolluk amirlerinin ilçede olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır."

Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da iddialara ilişkin "Suruç olaylarıyla ilgili olarak seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum." dedi.

Fakıbaba, "Ortalama 15 yıldan bu yana siyasetin içerisindeyim. Birçok seçime girdim, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim en sakin geçen seçimlerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

YSK Başkanı Güven'den Suruç'taki iddialara ilişkin değerlendirme