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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Saray danışmanları devlet sırrı

15 Haziran 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın, Cumhuriyet gazetesi muhabirinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaç danışmanı olduğu ve bunların ne kadar ücret aldığına ilişkin bilgi edinme talebini reddettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçtikten sonra sayılarının daha da arttığı belirtilen Erdoğan’ın danışmanlarının aldıkları maaş da “kamuoyunu ilgilendirmediği” gerekçesiyle açıklanmadı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçtikten sonra danışman kadrosunu da arttırmış, hemen hemen her alanda kendisine danışman tutmuştu. Bu sayı, daha önce basında 23 olarak yer almıştı. Ancak kesin rakam ve ücretler açıklanmamıştı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ, Cumhurbaşkanlığı’na bilgi edinme hakkı kapsamında Erdoğan’ın kaç danışmanı olduğunu, bunların toplamda kaç lira ücret aldığını sordu. Talebe yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı, 4982 sayılı Kanunun 25. maddesinde yer verilen, “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” hükmü gereğince talebin söz konusu kanun kapsamına girmediğini öne sürdü.

Etiketler: cumhurbaşkanlığı
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  • HÜSEYİN İLHAN

    15.06.2017 05:07:19

    Yani biz istediğimiz kadar danışman adı altında adamı istihdam eder istediğimiz ücreti öder ve başkalarına da AKIL SATARIZ Haydiii milletin her ferdi kaç danışman ve ne ücret ödeniyorsa bunu öğrenmek hakkıdır.Öyle milletin parasıyla muhtara,sanatçıya vesaireye ziyafetler vereceksiniz sonrada TASARRUF yapın diyeceksiniz. DEMOKRASİ böyle güçleniyor demekki.

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