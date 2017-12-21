Saray yolcusu muhtarlara yüzde 50 indirim

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sizi üzen beni üzmüş sayılır” dediği muhtarlar için kesenin ağzı açılıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşen muhtarlar için biletlerinde indirim yapılması talimatı gönderildi.

Erdoğan, ‘geleneksel’ hale getirdiği muhtarlar toplantısının ilkini 27 Ocak 2015 tarihinde düzenledi. AKP lideri, o tarihten bu yana 42 kez Saray’da muhtarlarla bir araya geldi. Bugüne kadar Saray’da ağırlanan muhtar sayısı 20 bine yaklaştı.

Cumhuriyet‘te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Erdoğan’ın hitabından sonra muhtarlara Saray’da öğle yemeği ikram edildiği bilgisini verdi. Kasırga’ın aktardığına göre, sadece bu ikramın masrafının Saray’ın kasasından çıktığı ve muhtarların Saray yolculuklarının masraflarını kendi ceplerinden karşıladığı öğrenildi.

2018 BOYUNCA İNDİRİM

Ancak Erdoğan’ın başkanlık seçimine kadar Türkiye’nin tüm muhtarlarına erişme planı, muhtarların Ankara masrafları ile ilgili bir çalışma yapmayı gerektirdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdı.

Yazıda, “Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı himayesinde gerçekleşen muhtarlar toplantısına katılım sağlayacak, Anadolu’nun çeşitli illerinden davetli muhtarlar için, AnadoluJet seferlerinde yüzde 50 indirimli bilet talebi iletildi.” Bunun üzerine THY de yüzde 50 bilet indirimi için planlamasını yaptı. THY’nin iç yazışmasında, “Talep doğrultusunda, valiliklere iletilen listede bulunan isimlere; yüzde 50 indirimli biletleme uygunluğu Ankara Satış Müdürlüğü’nce yurtiçi satış müdürlüklerine her ay 500 muhtar için indirimin tanımlanma yetkisi verilmesi…” ifadeleri kullanıldı.

İndirimin Kasım 2017’den itibaren 2018 yılını da kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtildi.