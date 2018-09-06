Şarbon iddialarına ilişkin Kırıkkale Valiliği'nden açıklama

Kırıkkale Valiliği, kentte şarbon görültüğü iddialarının doğru olmadığını belirterek, yapılan tetkiklerde herhangi bir şarbon tespitine rastlanılmadığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda gerek sosyal medya gerekse medya üzerinden ilde şarbon hastalığı vakalarının görüldüğü iddialarının yeraldığı belirtildi. İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bahse geçen iddia ve yanlış anlaşılmaya yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine; Kurban Bayramı'ndan sonra et kesen veya etle temasta bulunan vatandaşlarımız hastaneye başvurmuşlar ve yapılan tetkiklerde harhangi gibi bir şarbon tespitine rastlanılmamıştır. Sadece kurban eti ile uğraşan ve ellerinde lezyon çıkan 57 vatandaşımız, İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmekte olup, elinde lezyonu olan kişilerden viral örnek alınarak, Ankara Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzce de çalışmalar devam etmekte olup, şarbon testi için gönderilen et numunesinin sonucu şarbon negatif çıkmıştır." DHA

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