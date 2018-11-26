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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sarıkamış şehitleri harekatın 104. yılında anılacak

26 Kasım 2018, Pazartesi 18:57
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker, harekatın 104. yılında törenlerle anılacak.

Sarıkamış'ta 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çoğunluğu donarak 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında yapılacak anma etkinlikleri dolayısıyla Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Otelinde toplantı düzenlendi. 

Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ ile farklı kurumların yetkilileri katıldı.

Sarıkamış ilçesinde 4-5-6 Ocak 2019 tarihlerinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Vali Öksüz, her yıl düzenlenen anma etkinliklerinin bu sene 104'üncüsünün gerçekleştirileceğini söyledi.

Öksüz, anma etkinliklerinin, organizasyonda görev alan kurumların yetki ve sorumluluk alanlarındaki koordineli çalışmasıyla, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden Kars'a yakışır biçimde gerçekleştirileceğini belirtti.

Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ, etkinliklere ilişkin sunum yaptı. 

AA

Etiketler: Sarıkamış, şehit, Kars
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