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22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi

22 Kasım 2017, Çarşamba 11:34
‘Sarraf davası’nın savcısı Joon Kim, AKP’nin sürece ilişkin eleştirilerini, ‘gülünç’ diye niteledi.

Davada eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan dahil toplam dokuz sanık İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak dahil onlarca yıl hapis cezası öngörülen suçlamalarla karşı karşıya. Yedi sanık gıyaben, Rıza Sarraf ve eski Halkbank genel müdür yardımcısı Atilla ise tutuklu yargılanıyor. Sarraf Mart 2016, Atilla ise geçen marttan beri ABD’de tutuklu.

Gerek AKP hükümeti gerekse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, davayı  ‘kumpas’ ve ‘tezgah’ diye nitelemiş, ’17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri’ne benzetmiş ve savcılık makamını da ‘FETÖ’cü ilan etmişti.

‘Ne Türk siyasetiyle ilgileri var ne de Gülenciler’

Diken'de yer alan habere göre Savcı Kim, “Söylemeye bile gerek yok, bu iddialar gülünç” dedi ve ekledi: “Adalet sistemimizin, hukukun üstünlüğünün nasıl işlediğinin yanlış bilindiği ya da bilinmediği ortada.”

ABD’li savcı, soruşturma ekibinin suçu kanıtlama ve hukukun gereğini yerine getirme dışında hiçbir meşgalesinin bulunmadığını söyledi: “Ne Türk siyasetiyle ilgileri var ne de Gülenciler.”

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  • ali

    22.11.2017 12:37:28

    Savcı Kim, “Söylemeye bile gerek yok, bu iddialar gülünç” dedi ve ekledi: “Adalet sistemimizin, hukukun üstünlüğünün nasıl işlediğinin yanlış bilindiği ya da bilinmediği ortada.” madem siyasetciler temizler niye TEDİRĞİN oluyorlar

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