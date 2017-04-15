Sarraf'ın savcısı Bharara hakkında inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hareketine yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey ve Michael Rubin gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişi hakkında inceleme başlattı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, Gülen hareketiyle irtibatlı oldukları ve yardım ettikleri öne sürülen aralarında ABD'li savcı Preet Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey'in de bulunduğu 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlattı. Preet Bharara, Donald Trump yönetimi tarafından görevden alınmadan önce Rıza Sarraf'ın dosyasına da bakıyordu. SUÇ KAPSAMI Soruşturmanın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçları kapsamında başlatıldığı belirtildi. İSİMLER Haklarında soruşturma başlatılan isimler şöyle; Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA / Turkic American Alliance; Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, TCC / Turkish Cultural Center; Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, TCAE / Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve Eski CIA Direktörü John Brenan. AA

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