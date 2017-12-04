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Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili son durum?

04 Aralık 2017, Pazartesi 14:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Rıza Sarraf'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak yolladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, hakkında geçen hafta başlatılan ve mal varlığına el konulan şüpheli Rıza Sarraf ile ilgili soruşturma çerçevesinde, Başsavcılığın talimatıyla Sarraf'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında, ''Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalmak'' suçundan işlem yapılacağı kaydedildi.

Şüphelilerin dijital malzemelerinden ele geçirilen dokümanların incelendiği, bir şüphelinin telefonundan çıkan belgede, şüpheli Sarraf'ın Dubai'ye yerleşmek için araştırma yaptırdığına dair ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca şüpheli Rıza Sarraf ve yakınları hakkında geçen hafta soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Sarraf ve irtibatlı olduğu şahısların, yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığı belirtilmişti.

Sarraf ve diğer şüphelilerin gerek atılı suçu işleyip işlemediği husunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olmasından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olduğu dikkate alınarak, soruşturma çerçevesinde şüpheli Sarraf ile irtibatlı olan yakınlarının taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki hak ve alacaklarına, şirket hisselerine KHK ve CMK maddeleri uyarınca el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması amacıyla el koyma kararını İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, tapu, banka ve ticaret siciline göndermişti.

AA

Etiketler: rıza sarraf
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